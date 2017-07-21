21.07.2017 15:56:41

Alman medyasından Türkiye'ye karalama kampanyası!

Büyükada'daki tutuklamaların ardından Alman basını Türkiye hakkında geniş çaplı karalama kampanyası başlattı.

Alman gazeteler, Türkiye'de suçsuz yere birçok Alman vatandaşının tutuklandığını iddia etti. Ticari yaptırımlardan, ambargo çağrısına Türkiye ile yürütülen AB müzakerelerinin durdurulmasına kadar ağır yaptırım isteyen alman basını Türkiye'yi birçok alanda karalamaya çalışıyor.

Alman gizli servisine yakınlığı ile bilinen Bild gazetesinde yayımlanan bir haberde ise, Almanya'da okuyan ve tatil için Türkiye'ye gelen kız öğrencilerin zorla evlendirildiği iddia edildi. Haberde hiçbir kaynak gösterilmedi. Kız öğrencilerinin Türkiye'ye gidişinde durumlarını Alman elçiliklerine bildirmesini isteyen basın, Türkleri açıkça Türkiye'ye karşı provokatif eyleme davet etti.