30.07.2017 16:12:55

Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!

Alman medyası, yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı doğruca polise götüren yüzde 60 engelli Türk vatandaşı konuşuyor.

Alman medyası, yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı tereddüt etmeden polise götüren yüzde 60 engelli Yakup isimli Türk vatandaşını konuşuyor.

Berlin'de yaşayan üç çocuk sahibi ve yüzde 60 engelli Yakup Y., yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı tereddüt etmeden polise götürdü.

"BANKANIN ÖNÜNDE BULDUĞU ÇANTAYI POLİSE GÖTÜRDÜ"

Neukölln'deki olayda 13 yıl önce yaşadığı bir kaza sonucu malulen emekli olan ve aylık 362 euro'yla geçinen Yakup Y. Sparkasse Bankası'nın önünde bir evrak çantası gördü. Panikleyen Yakup Y., "Parayı bulur bulmaz hemen polise gitmeliyim diye düşündüm bu benim kazancım değil. Bir başkası çalışmış onun hakkı" dedi.