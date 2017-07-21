21.07.2017 15:27:31

Alman kanalından 'Türkiye'de yatırım' reklamlarına veto!

Alman haber kanalı n-tv, dün yaptığı açıklamada Türkiye'ye yatırım çekmeye yönelik reklamlar artık yayınlanmayacağını duyurdu.

Alman yetkililer Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyardı. Uyarının ardından Türkiye'ye karşı Alman yatırımlarına engel olması mümkün görülen bazı önlemler alacaklarını açıkladılar.

Almanya, içlerinde bir Alman vatandaşının da bulunduğu insan hakları aktivistlerinin Türkiye'de tutuklanmasına tepki gösteriyor. Haber kanalı n-tv, Alman futbolcu Lukas Podolski ve bazı şirket yöneticilerinin yer aldığı reklamların seyircilerden tepki aldığını bildirdi.

Kanal bugün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Salı gününden beri siyasi ortam tamamen değiştiği için satış ekibimiz bu kampanyayla ilgili filmleri göstermenin bir anlamı kalmadığına karar verdi" dedi.