24.02.2017 23:30:25

'Alman istihbaratı 20 yıldır uluslararası medya kuruluşlarını izliyor'

Alman Der Spiegel dergisi, Alman istihbaratının uluslararası medya kuruluşlarını yıllardır mercek altında tuttuğunu öne sürüldü.

Der Spiegel'in haberine göre Almanya Federal Haberalma Teşkilatı (BND), 1999 yılından bu yana uluslararası medya kuruluşlarına ait en az 50 telefon numarası, faks ve elektronik posta adresini izliyor.

İddiaya göre izleme faaliyetleri, BBC'nin Londra ve Afganistan'daki temsilcileri, BBC'nin uluslararası programcıları, New York Times'ın Afganistan'daki temsilcileri ve Reuters'in Afganistan, Pakistan ve Nijerya'daki ofisleri tarafından yürütülüyor.

BND, Der Spiegel'in iddiası hakkında yorum yapmaktan kaçındı.