31.01.2017 16:32:59

Alman gençler karbon monoksit gazında zehirlenerek öldü.

Almanya'nın Bavyera eyaleti aşağı fraknkonya bölgesi Arnstein kasabasında yaşları 18-19 arasında altı genç ölü bulunmasının sır perdesi aralandı. Würzburg Adli Tıp kurumu gençlerin ölüm raporlarını açıkladı. Rapora göre bahçe evinden eğlenen gençlerin bahçe evinde yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldükleri tespit edildiği açıklandı.

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Almanya'nın Bavyera eyaleti aşağı fraknkonya bölgesi Arnstein kasabasında yaşları 18-19 arasında altı genç ölü bulunmasının sır perdesi aralandı. Würzburg Adli Tıp kurumu gençlerin ölüm raporlarını açıkladı. Rapora göre bahçe evinden eğlenen gençlerin bahçe evinde yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldükleri tespit edildiği açıklandı.Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bahçe evinde kutlamaya giden ve çocuklarının telefonlarına ulaşamayınca bahçe evine giden baba; kızı, oğlu ve dört arkadaşının cesetleriyle karşılaşmıştı. Olay yerinde hayatlarını kaybeden gençlerin ölüm nedeni araştırılmak üzere adli tip tarafından incelenmeye alınmıştı.