27.07.2017 11:56:52

Alman firmalar Çankaya'daydı

Türkiye’nin önde gelen 19 Alman firmasının temsilcileriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen Binali Yıldırım, Türkiye’deki toplam ihracatları 10 milyar dolar civarında olan, toplam yatırımları ise yaklaşık 20 milyar avro olan firma temsilcileri ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen kahvaltı programında Türkiye'de önemli yatırımları olan Alman şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katıldığı 10.20'de başlayan görüşme sona erdi.

Toplantı sonra Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticileri ile görüşmesinde, "Sizin, yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım "En az yarım asırdan beri Türkiye'de olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir" dedi.

Toplantıya katılan Alman firmaları ve yetkililerinin isimleri şöyle:

Steven Young Bosch - Otomotiv, Türkiye ve Ortadoğu Başkanı

Hüseyin Gelis Siemens - Elektrik Elektronik-Sağlık, Türkiye CEO'su

Süer Sülün Mercedes-Otomotiv, Türkiye CEO'su

Aylin Sömersan Allianz Sigorta, Türkiye CEO'su

Kaan Ünver Metro Grup-Perakende, Türkiye Genel Müdürü

Refik Türkoğlu Türkoğlu Law-Hukuk-Danışmanlık, YK Başkanı

Can Yapan Thyssen Krupp-Demir-Çelik Sanayi, Türkiye Genel Müdürü

Tayfun Yardım Frankfurt Messe-Fuar, Türkiye Genel Müdürü

Ayşe Filiz Kolat Statkraft Elektrik-Enerji, Türkiye Genel Müdürü

Rıza Akgün Krone Tic. AŞ-Otomotiv Parça Üretimi, Türkiye Genel Müdürü

Kubilay Özerkan "Metro Market (Metro Grup)"-Perakente, Türkiye Genel Müdürü

Yasin Akdere Bosch tic. AŞ-Endüstri-Hidrolik Pompa/Valf, Türkiye ve Ortadoğu Direktörü (Yatırımlar-ARGE Merkezleri Dışilişkiler

Buğra Kavuncu Basf - Kimya, Türkiye CEO'su

Devrim Çubukçu Eczacıbaşı İlaç-YK Üyesi (Hukuksal İşlerden Sorumlu)-YK Başkanı Yurtdışında-

Haluk Yalçın PWC-Danışmanlık, Ülke Başkanı

Yenal Gökyıldırım Media Markt (Metro Grup) - Perakende, Genel Müdür

Kemal Şahin Şahinler Holdign-Turizm, YK Başkanı

Nicola Longo Dente Yapı Kredi-Unicredit-Banka, Ülke CEO'su

Hüseyin Özhan EBRD Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye Başkan Vekili