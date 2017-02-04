04.02.2017 15:35:16

Alman dergisinin Trump kapağı ortalığı karıştırdı

Alman haber dergisi Der Spiegel'in Trump'ı resmettiği bir kapak hem Almanya'da hem de ABD'de gündem oldu.

Almanya'nın yüksek tirajlı haftalık haber dergilerinden Der Spiegel'in son sayısının kapağı Almanya'da ve ABD'de gündem yarattı. Kapakta ABD Başkanı Donald Trump'ın, Özgürlük Heykelinin kafasını kestiği görülüyor ve altta 'Önce Amerika' yazıyor.

Kendisi de Küba'dan 1980'de ABD'ye siyasi sığınmacı olarak göç eden kapağın yaratıcısı Edel Rodriguez, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Bu demokrasinin kafasının kesilmesi, bu kutsal bir sembolün kafasının kesilmesi." ifadelerini kullandı.

Almanya'da da tartışmalara neden olan kapakla ilgili bir diğer açıklama yapan isim de Alman Özgür Demokratlar Partisi'nden Alexander Graf Lambsdorff kapağı 'tatsız' olarak niteledi.

ABD'nin Berlin Büyükelçiliği ise soruları yanıtsız bıraktı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder