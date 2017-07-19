19.07.2017 13:59:30

Alman basınından ABD iddiası: Suriye'ye daha büyük bir müdahale geliyor...

Alman Bild gazetesi, uydu görüntülerinde ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kobani yakınlarında gizli bir hava üssünü ortaya çıkardı. Askeri havaalanı 235 futbol sahası büyüklüğünde, toplamda ise 1.9 kilometre kare.

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu SDG'nin IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü gazeteye gizli askeri havaalanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu üssün koalisyonu desteklemek amacıyla lojistik merkezi olarak planlandığını belirten sözcü aynı zamanda bu havaalanına C-130 ve C-17 tipi taşıma uçaklarının, C-17 “Globemaster” jet uçaklarının da iniş yapabileceğini söyledi.

Adı açıklanmayan sözcü gazeteye ABD'nin Kürtleri Esad ve Türkiye'ye karşı uzun süre müdafaa etmek için hazırlık yaptığını savundu. Bild Gazetesi bu gizli askeri havaalanının bulunduğu bölgenin çok gizli tutulduğunu, online haritalarda görünmediğini belirtti ve bu fotoğrafları uydu fotoğrafları pazarlayan TerraServer şirketinden satın aldıklarını yazdı.

Alman Bild gazetesinin yayınladığı fotoğrafın sağ kısmında, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules uçaklarının konuşlandığı alan gözüküyor.