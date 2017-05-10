10.05.2017 17:53:49

Alkolün etkisi 'Alkol gözlüğü' ile anlatıldı

Muğla'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında alkollü araç kullanmanın tehlikeleri uygulamalı anlatıldı- 'Alkol gözlüğü' ile penaltı atışı yaptırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, alkolün etkilerini göstermek için katılımcılara özel bir gözlükle penaltı atışı yaptırıldı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Hisarönü Mahallesi Hüseyin Durmaz İlkokulu bahçesindeki etkinlikte, Muğla'da trafik kazalarında her yıl düşüş yaşandığını, eğitim sayesinde kazaları daha da azaltmayı hedeflerini dile getirdi.

Trafik konusunda farkındalık yaratmak ve vatandaşların bilinçlenmesinin yanında çocuklara verilen eğitimin önemine değinen Vali Çiçek, "Yaşamak için uğraşıyoruz, ölmek için değil. Ölüm elbette Allah'ın emridir. Fakat kurallara uymazsak ölümlerin arkasından acılar kalır, yetimler, öksüzler kalır. Terörü yok ederken trafik terörünü de yok edelim. Yaşamak için kurallara uyalım." dedi.

- "Alkol gözlüğü" ile topa vurmakta zorlandılar

Etkinlikte, Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserler okundu. Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu öğrencileri tarafından skeç sunuldu, müzik eşliğinde şarkılar söylendi.

Alkollü araç kullanmanın riskleri uygulamalı şekilde gösterildi. Alkollü araç kullanmanın zorluğu "alkol gözlüğü" olarak adlandırılan özel bir gözlük takılarak anlatılmaya çalışıldı. Özel gözlükle il protokol üyeleri, gazeteciler ve öğrenciler penaltı atışı yapmaya çalıştı. Gözlüğü takarak atış yapanlar, topa vurmakta zorlandı.

Daha sonra Vali Çiçek ve beraberindekiler Trafik Haftası kapsamında açılan stantları gezdiler.