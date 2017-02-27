28.02.2017 08:27:29

Alkollü sürücünün talihsizliği

Aydın Efeler ilçe merkezinde alkollü bir sürücü yüzlerce aracın arasında gidip nokta nöbeti tutan polis ekip otosuna çarpanca sürücünün ehliyetine el konuldu.

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Aydın Efeler ilçe merkezinde alkollü bir sürücü yüzlerce aracın arasında gidip nokta nöbeti tutan polis ekip otosuna çarpanca sürücünün ehliyetine el konuldu.İlginç olay gece yarısı Efeler İlçe Merkezi Abide Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gece alkol alan A.A. isimli şahıs 09 AD 395 plakalı lüks otomobili ile seyir halinde iken yüzlerce araç içerisinde nokta görevi yapan polis ekiplerinin aracına çarptı. Polis ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsü alkollü çıkınca sürücünün ehliyetine el konulup para cezası uygulandı. Alkollü olduğu için sürücünün direksiyon başına geçmesine izin verilmezken otomatik olan lüks otomobili de kimse kullanmayı başaramayınca sıkıntı yaşandı. Uzun uğraşlar sonucu lüks otomobil yol ortasından çekilip bir kenara park edildi.