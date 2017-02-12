12.02.2017 21:05:23

Alkollü sürücü refüje çıktı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücünün hastanede yapılan muayenesinde 270 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücünün hastanede yapılan muayenesinde 270 promil alkollü olduğu öğrenildi.Kaza saat 15.15 sularında Alaplı Ereğli karayolu Kavakdibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı'dan Ereğli istikametine giden ve Suat Ö.'nün kullandığı 67 LC 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Sevcan Alayoğlu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaralılara yaptığı müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sevcan Alayoğlu'nun başından darbe aldığı ve müşahede altında tutulduğu sürücü Suat Ö.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu ve 270 promil alkollü öğrenildi.İki kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.