11.02.2017 14:49:10

Alkol aldığı arkadaşını otobüsle çarparak öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını otobüsle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını otobüsle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.İzmit Tepeköy Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, özel halk otobüsü şoförü Bedri İpek ve O.Y. gece saatlerinde buluşarak alkol almıştı. Daha sonra iki arkadaş arasında çıkan tartışmada Bedri İpek otobüsten inerek aracın yanından uzaklaşmış, O. Y. de otobüsü ile Bedri İpek'e çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde adliyeye getirilen O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.