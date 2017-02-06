06.02.2017 13:45:04

Aliyev, Mogherini ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına başladı. Aliyev, Brüksel'deki temasları kapsamında AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü. Aliyev,, Brüksel'deki temasları kapsamında AB Komisyon Başkanı Jean Claude Jucnker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antooni Tajani ile ayrı ayrı görüşecek.