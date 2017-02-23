23.02.2017 16:31:49

Aliyev, Bakan Çelik'i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in başkanlığındaki heyeti kabul etti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in başkanlığındaki heyeti kabul etti.Bakan Çelik, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tavsiyesi ile İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi'nin Bakü'de oluşturulmasına ve başarıyla faaliyet göstermesi dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti. Çelik, Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı'nın yoğun işbirliği içerisinde olduğunu vurguladı. İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın zamanda telefonla konuştuğunu ve Başbakan Binali Yıldırım ile Münih'te görüştüğünü hatırlattı. Aliyev, bugün düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi Bakanlar toplantısının önemini vurgulayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiği bildirdi. Daha sonra görüşmede iki ülke Tarım Bakanlıkları arasında işbirliğinin iyi potansiyele sahip olduğu vurgulandı ve ülkeler arasındaki işbirliğinin perspektifleri değerlendirildi.(Kamil Nadirli / İHA)