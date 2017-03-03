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'Aliya İzzetbegoviç'ten Müslümanlığı öğrenmemiz gerekiyor'
03.03.2017 11:06:26

'Aliya İzzetbegoviç'ten Müslümanlığı öğrenmemiz gerekiyor'

'Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç' belgeselinin proje koordinatörü Erdoğan:- 'İslam adına Aliya'nın söylediği çok bir şey yok ama Aliya, Müslümanlar adına çok şey söylüyor. Tanımladığı şey, bir Müslümanın ahlakının, duruşunun hatta öfkesinin nasıl olması gerektiğidir. Aliya'dan dini değil ama Müslümanlığı öğrenmemiz gerekiyor'- Hece Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Özdenören:- 'Fikri seven

AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Bosna Hersek'in bağımsızlığının 25. yılı kapsamında hazırlanan "Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç" belgeselinin proje koordinatörü Ömer Erdoğan, "İslam adına Aliya'nın söylediği çok bir şey yok ama Aliya, Müslümanlar adına çok şey söylüyor. Tanımladığı şey, bir Müslümanın ahlakının, duruşunun hatta öfkesinin nasıl olması gerektiğidir. Aliya'dan dini değil ama Müslümanlığı öğrenmemiz gerekiyor." dedi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hece Dergisi'nin Aliya İzzetbegoviç özel sayısından sonra belgesel çekmek için harekete geçtiğini belirterek, derginin ikinci baskısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın röportajını alırken zorlanmadıkları için kamera ile röportaj yapma talebini ilettiklerini ve bunun olumlu karşılandığını belirtti.

Aliya İzzetbegoviç'in iyi bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Ömer Erdoğan, "İyi bir fikir adamı olmasaydı, devlet adamı olabilir miydi? Bunu konuşmamızın bir anlamı yok fakat onun fikir adamlığını, devlet adamlığı belgelememeli. İslam adına Aliya'nın söylediği çok bir şey yok ama Aliya, Müslümanlar adına çok şey söylüyor. Tanımladığı şey, bir Müslümanın ahlakının, duruşunun hatta öfkesinin nasıl olması gerektiğidir. Aliya'dan dini değil ama Müslümanlığı öğrenmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç" isimli belgesel çalışmalarının farklı detaylarla devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Hece Dergisi'nde yayınlanan Boşnak ve Arap Yarımadası'ndan insanların makaleleri var. Biz şimdi Aliya'nın doğum gününde, Bosna Hersek'te olmak istiyoruz ve Boşnaklarla röportaj yapıp, belgeselimizin Boşnakça versiyonunu hayata geçirmek istiyoruz. Daha sonra da Arap Yarımadası'ndaki insanlarla röportaj yaparak, 3 veya 2 bölüm şeklinde belgesel yapmak istiyoruz. Akabinde Doğu Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Anadolu'da Aliya'nın karşılığının ne olduğunu konuşacağız. Bu projelerimizi Cumhurbaşkanımıza bildirdik ve onay aldık. Küçük bir dinlenmeden sonra Boşnakçayı çekmek üzere bıraktığımız yerden tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

- "Gönül adamı ve derin bir düşünür"

Hece Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazar Rasim Özdenören, "Bizim için Aliya İzzetbegoviç, siyasi liderliğinden önce Avrupa'da İslamı temsil eden, evlad-ı Fatihan dediğimiz insan kitlesinin fikir lideri ve bilgesiydi. Bilgeden kastımız ise fikri seven, itibar eden, onun sevgisini yaymak isteyen bir gönül adamı ve derin bir düşünürdür." ifadesini kullandı.

Özdenören, ocak ayında Hece Dergisi'nin Aliya İzzetbegoviç özel sayısının hazırlık sürecinde İzzetbegoviç'i, halktan muhtelif kişilerle görüştüklerini belirterek, kendisinin Anadolu insanlarından biri olarak tanındığını hayret ve sempati ile gördüklerini ifade etti.

Aliya İzzetbegoviç'in benimsenmesiyle Türkiye'nin de benimseneceğini vurgulayan Özdenören, "İzzetbegoviç'in şahsında İslamın terennüm edildiğini görmek istiyoruz. Biz dergi, arkadaş ve çevre olarak nerede İslamın sesi varsa oraya destek veriyoruz. Desteğimiz sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da personel, fikir, desteğini sadece bu proje için değil bu istikametteki bütün çalışmalara vermeye devam edeceğiz." dedi.

- "Bosna'yı acıları üzerinden konuşmamamız gerekiyor"

Eski milletvekili gazeteci yazar Süleyman Gündüz de 1992'den vefatına kadar Aliya İzzetbegoviç ile Bosna Hersek savaşı dönemlerinde başlayan arkadaşlıklarının, karşılıklı fikir alışverişi yapacak samimiyete dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gündüz, savaştan sonra nasıl bir Bosna olması gerektiğini anlattığını ve İzzetbegoviç'in bu konuşmanın akabinde kendisinden cepheye gidip komutanlarla da bu bilgilerini paylaşmasını istediğini belirtti.

İzzetbegoviç ile çok fazla anıya sahip olduğunu aktaran Gündüz, Bosna Hersek ve Türkiye'nin bütün zor durumlarda birbirine destek veren iki devlet olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bosna'yı acıları üzerinden konuşmamamız gerekiyor. Bosna bizim ve gelecek dünyası için inanılmaz bir örneklik sunuyor çünkü ilk defa Müslümanların hakim olduğu bir coğrafyada farklı din, dil ve etnik yapıların bir arada, beraberce yaşayabilecekleri ve onların her türlü düşünce ve inanca sahip olabileceklerini söyleyen ve uygulayan bir şahsiyet olarak hem Aliya, hem de Bosna Hersek çok önemli bir yere sahiptir. Gençlerimiz onun yaşamını, devlet başkanı olarak yönetimini görürler ve eserlerini okurlarsa inanıyorum ki geleceğe yönelik ciddi atılımlar elde edeceklerdir.

Aliya İzzetbegoviç, düşünceleriyle bütün insanlığa hitap edebilen nadide insanlardan biriydi. Genellikle İslam coğrafyasındaki siyasi liderler kendi milletlerine hitap ederler ve konuşmasına, 'Ey Müslümanlar' diye başlarlar ama Aliya konuşmasına, 'İnsanlar' diye başlardı. Bu Aliya'yı Müslüman olarak İslam coğrafyasındaki İslam liderlerinden ayıran en önemli özelliğidir."


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