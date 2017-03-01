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Aliya İzzetbegoviç belgeselinin galası yapıldı
01.03.2017 14:51:34

Aliya İzzetbegoviç belgeselinin galası yapıldı

Bosna Hersek'in bağımsızlığının 25. yılı resepsiyonu kapsamında 'Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç' belgesel filminin galası Beştepe Millet Camii Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

Bosna Hersek'in bağımsızlığının 25. yılı resepsiyonu kapsamında "Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç" belgesel filminin galası Beştepe Millet Camii Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

Ömer Erdoğan'a ve belgeselin çekilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Fikirleriyle katılan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere düşüncelerini ifade edenlere de teşekkür ediyorum. 25 yıl önce 1992 yılında Bosna Hersek bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık günleri bir zafer günüdür, coşkuyla kutlanması gerekir. Ama içimiz hep buruk olarak bunu kutluyoruz. Neden buruk kutluyoruz? Bağımsızlığın hemen arkasından savaş başladı ve 4 yıl süren acımasız savaşta binlerce insanı kaybettik, birçok şehit verdik ve birçok insan yerinden yurdundan göçmek zorunda kaldı" dedi.

Bosna ile gönül bağının 1992 yılındaki savaşla birlikte başladığını, ilk olarak Bosna Dayanışma Grubunda yer aldığını anlatan Başkan Ak, savaşın acımasız günlerinde Bosna'ya yardım ulaştırmaya çalıştıklarını, savaş sonrasında da Türkiye'ye sığınan Bosnalıların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmed İslam Kültür Merkezini kurduk

Mustafa Ak, Keçiören Belediye Başkanı olduktan sonra 2009 yılında ilk defa bir cami açılış için Bosna Hersek'e gittiğini söyleyerek, "Gorajde ile biz kardeş belediye olduk. O ziyaretimiz o kardeşliğimize vesile oldu. Gorajde'de Kayseri Camii yapılmıştı. O caminin hemen yanında da bir kültür merkezini yapma bizlere nasip oldu. Şahinbey Belediyesiyle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir projede oraya 3 bin metrekare kapalı alanı olan bir kültür merkezini inşa ettik. İsmini de Fatih Sultan Mehmed İslam Kültür Merkezi koyduk. Neden bu ismi koyduk, çünkü Fatih Sultan Mehmed'in Bosna'yı fethinde Drina'yı geçtiği yerdir burası ve burası Doğu Bosna'dır. Etrafı Sırplarla çevrili olan yerleşim alanlarından oluşan bir yer" diye konuştu.

Daha önce Bosna'ya gidenlerin uğramadığı bir şehir olan Gorajde'ye artık seferler düzenlendiğini kaydeden Başkan Ak, "Şükürler olsun ki şu anda Gorajde'ye gittiğimizde oradaki bu dokunuşumuzun ne kadar önemli bir sosyolojik değişikliğe neden olduğunu ve oradaki insanlara büyük bir cesaret ve yaşam kaynağı olduğunu da gördük. Bosna Hersek bizim gönül coğrafyamızın inci tanesi ve orası bizim öksüz evladımız, oraya gitmemiz lazım. Burada bulunan herkese bunu tavsiye ediyorum. Oraya gitmemiz onlar için en büyük destek" dedi.

"İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imanına güvendi"

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in Bosna'yı Recep Tayyip Erdoğan'a emanet ederken aslında Türkiye'ye emanet ettiğinin altını çizen Başkan Ak, "Burada bulunan herkesin orası için bir şeyler yapabileceğine inancı olduğu için bunu söylüyordu. Cumhurbaşkanımıza yapılan emanet hepimize yapılmış bir emanettir. Bu nedenle biz kendimizi görevli olarak hissediyoruz. Sadece Cumhurbaşkanımıza bu görevi ve vasiyeti vermesi de anlamlı. Neden sadece Cumhurbaşkanımıza veriyor? Çünkü onun o imanına güveniyor, onun o ferasetine inanıyor ve onun aslında sadece Bosna için değil, tüm İslam ümmetti için bir şans olduğunu gördüğü için ona emanet ediyor. Bu nedenle bu belgeseli çok anlamlı buluyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Türkiye'ye ve geniş gönül coğrafyamıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bir belediye başkanı olarak bu görevi içimde hissediyorum ve elimizden geldiği kadar imkanlarımız ölçüsünde Bosna ile ilgileniyoruz" diye konuştu.
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