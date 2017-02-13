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Alıcık; 'Bizim hakkımızı kimse yiyemez'
13.02.2017 15:28:02

Alıcık; 'Bizim hakkımızı kimse yiyemez'

Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık, geçtiğimiz pazar günü oynanan Nazilli Belediyespor-BŞB Erzurumspor maçında hakem hatası nedeniyle maçın katledildiğini iddia etti. Alıcık, 'Türk Futboluna adaletsizlik yapmayalım. Bu şehir futbolu seviyor, küstürmeyelim. Masa başında ligleri oluşturmayalım. Kimse bizim hakkımızı yiyemez' dedi.

Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık, geçtiğimiz pazar günü oynanan Nazilli Belediyespor-BŞB Erzurumspor maçında hakem hatası nedeniyle maçın katledildiğini iddia etti. Alıcık, "Türk Futboluna adaletsizlik yapmayalım. Bu şehir futbolu seviyor, küstürmeyelim. Masa başında ligleri oluşturmayalım. Kimse bizim hakkımızı yiyemez" dedi.

Beraberinde Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Eker olduğu halde Nazilli Belediye Başkanlık makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Play Off mücadelesi verdikleri ligde hakem hataları nedeniyle büyük darbe aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, en az 15 pozisyonda hakemin Nazilli takımını katlettiğini iddia etti. Karşılaşmanın orta hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun Nazilli Belediyespor aleyhine çaldığı düdüklerle futbolcular başta olmak üzere tüm Nazilli Belediyespor camiasına zarar verdiğini belirten Alıcık, "Biz Nazilli'de bize gelen misafirlerimizi çok güzel şekilde ağırlıyoruz. Şeref tribünümüzde yer veriyoruz. Bu şehir futbolu seviyor. Bu şehir futbolu sevdiği gibi futbola da hizmet veriyor. Alt yapısından tutunda her türlü branşa katılan bir Nazilli Belediyespor var. Biz masa başında, masa dışında, hakem oyunlarıyla liglerin olmasını istemiyoruz. Buraya gelecek olan hakem adil olacak. Adam gibi maç yönetecek. Bizi de tutmasın, böyle birşeyde talebimiz yok. Ama bir takımın hakkını da yedirmeye de kimsenin hakkı yok. Bu hakem Yalova Bölgesi hakemi. Erzurum, Yalova bölgesinde kamp yapıyor. Erzurum'un başkanı Yalova'da ticaret yapıyor. Bunun adaleti nerede? Kimdir bu işleri yapan? Bir hafta önce bu takımın dört tane futbolcusu cezalanıyor ve özellikle seçiliyor. Biz Türk futbolunun iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Şimdiye kadar konuşmuyorduk ama bundan sonra konuşacağız. Bizim hakkımızı kimse yiyemez. Eğer bizim hakkımızı masa başında yemeye kalkıyorlarsa bu dünyada da öteki dünyada da hakkımızı helal etmiyoruz. Helalleşmek için uğraşacaklar bizimle. Ama bunun yanında biz kendimiz için yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi başkası içinde yapılmasını istemiyoruz. Ama ben şunu istiyorum; 'burada yangın merdiveni yok, bilmem ne yok' diye yazanlar, diğer maçlarda niye yazmıyorlar çok merak ediyorum. Diyarbakır maçında sahaya bıçak atıldığında, hakemin suratına kartopu geldiğinde, bunu hakem ve gözlemci niye yazmadı? Ben federasyonunda bunu yazmadığını biliyorum. Aynı hakemler buraya geldiklerinde aslan oluyorlar. Diğer yerlerde niye bu hareketleri yapamıyorlar? Niye yazmıyorlar çok merak ediyorum. Burada hakem iki tane penaltıyı cesaret edip verebiliyor. Daha bizim nelerimiz yeniyor."

Her seferinde hakkımız yeniyor

Alıcık, "Desinler ki bu sene şampiyon A takımı olacak. Ya biz Play Off'a girmeye çalışalım ya da mücadele edip düşmemeye çalışalım, takımı kuralım. Ama biz şampiyon olarak girdiğimiz şeyde her seferinde böyle hakkımızı yiyeceklerse hiç gerek yok. Bizde emek sarfediyoruz, bizde para sarfediyoruz. Burada çocukların alınteri var. Her sene bu takım 4 milyona kurulan bir takım. Her sene biz bu parayı veriyoruz. Ben böyle hakem hatalarıyla masa başında yenileceksek gerek yok. Eğer Türk futbolunda takımlar olmazsa ne gözlemcisi olabilir ne hakemleri olabilir ne saha gözlemcisi olabilir hiç kimse olamaz. Ama Türk Futbolunda takımlara bu kadar adaletsizce yaklaşılamaz. Herkes kendine bir çeki düzen versin. Biz gene haddimizi bilerek konuşuyoruz. Çok farklı şeyler biliyorum ama konuşmuyorum. O bildiğim şeyleri de zamanı geldiğinde de paylaşacağım" dedi.
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