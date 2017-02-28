28.02.2017 16:14:00

Alibeyli Mahallesinde dere ıslah çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesinde dere ıslah çalışmaları başladı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesinde dere ıslah çalışmaları başladı.İl genelinde başlattığı dere temizlik çalışmalarıyla mahallelerdeki kirlilik ve kötü koku sıkıntılarını ortadan kaldıran MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalılar için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı Alibeyli Mahallesi'nde yer alan derede çalışmalarına başladı. Bin metre uzunluğundaki ıslahsız yaş derede gerçekleştirdiği temizlik işinin tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntı son bulmuş olacak. Mahallelerinde yer alan derenin yağışlı havalarda yarattığı olumsuz durumu MASKİ'ye bildirir bildirmez dere temizlik çalışmalarının başladığını ifade eden Alibeyli Mahalle Muhtarı Ferhat Badak, mahalle sakinleri olarak çok mutlu olduklarını söyledi. Muhtar Badak, mahallenin geçmişten beri süregelen sıkıntılarına MASKİ'nin anında çözüm üretmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, hizmetler için teşekkür etti.