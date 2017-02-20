20.02.2017 11:08:22

Aliağa Masterler, deplasmandan 3 puanla döndü

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Ege Grubunda mücadele eden Aliağa Masterler, Manisa Masterler'ı sahasında 2-1 yendi.

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Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Ege Grubunda mücadele eden Aliağa Masterler, Manisa Masterler'ı sahasında 2-1 yendi.Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Liginin 8. haftasında kendi evinde Turgutlu Masterler'ı yenen Aliağa Masterler, ligin 9. haftasında Manisa Masterler ile karşı karşıya geldi. Manisa Fikri Bayrıl Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Aliağa Masterler, 2-1 kazanarak sahadan galip ayrılan taraf oldu. Bu skorla Aliağa temsilcisi, topladığı 19 puanla grubunda 2. sırada bulunuyor.