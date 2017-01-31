31.01.2017 22:41:07

Aliağa'da mazot kaçakçılarına operasyon

İzmir'in Aliağa ilçesinde, ihbar üzerine Gemi Söküm Tesisleri bölgesinde bulunan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenleyen polis, 12 bin 900 litre kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, ihbar üzerine Gemi Söküm Tesisleri bölgesinde bulunan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenleyen polis, 12 bin 900 litre kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gemi Söküm Tesisleri bölgesinde bulunan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 12 bin 900 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Mazot kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.