22.02.2017 19:37:04

Aliağa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İzmir'in Aliağa ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin kaçak kazı yaptığı ihbarını alan Aliağa İlçe Jandarma ekipleri, Uzun Hasanlar Mahallesinin yakınlarında birinci derece sit alanı olan Sarı Kale mevkisine operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak kazı yapan C.Ç (49) ,H.T.U (66) isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların yanlarında bulunan kazı yapmaya yarayan çok sayıda malzemeye de el konuldu.