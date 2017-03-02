02.03.2017 13:42:55

Aliağa'da FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında

İzmir'in Aliağa ilçesinin merkez olduğu, toplamda 2 ilde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinin merkez olduğu, toplamda 2 ilde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da 9 ayrı adrese operasyon düzenledi. 2 ilde düzenlenen operasyonda, Aliağa'da 9 kişi gözaltına alınırken, Manisa'da 1 kişi ve İzmir merkezinden 1 kişi olmak üzere toplamda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital verilere de el konuldu.