26.02.2017 15:21:30

Aliağa'da balık avı yarışması

Mavi bayraklı plajı ile İzmir'in en prestijli projelerinden biri olan Ağapark, Aliağa'da ilk kez düzenlenen At-Çek Balık Avı Yarışmasına ev sahipliği yaptı. Aliağa Belediyesi ile Çağlarav işbirliğinde gerçekleştirilen ödüllü balık avı yarışmasına Türkiye'nin çeşitli illerinden yüzlerce balık tutkununu katıldı. Yaklaşık 650 kişinin müracaat ettiği yarışmada kurallar gereği 185 kişi yer alabildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada bin 189 puan toplayan Melih Kurtuluş birinci oldu.

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Mavi bayraklı plajı ile İzmir'in en prestijli projelerinden biri olan Ağapark, Aliağa'da ilk kez düzenlenen At-Çek Balık Avı Yarışmasına ev sahipliği yaptı. Aliağa Belediyesi ile Çağlarav işbirliğinde gerçekleştirilen ödüllü balık avı yarışmasına Türkiye'nin çeşitli illerinden yüzlerce balık tutkununu katıldı. Yaklaşık 650 kişinin müracaat ettiği yarışmada kurallar gereği 185 kişi yer alabildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada bin 189 puan toplayan Melih Kurtuluş birinci oldu.Amatör olta balıkçılığının tanıtılması ve amatörlük ruhunun geliştirilmesi amacı ile düzenlenen organizasyonda yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Dün akşam saat 20.00'de başlayan ve sabah 09.30'a kadar devam eden yarışmada 185 balıkçı birinci olabilmek için mücadele verdi. Tutulan balıkların gramajı üzerinden yapılan puanlama ile sıralamanın belirlendiği yarışmada yakaladığı balığı tekrar denizle buluşturana ekstra puan verildi. Bu sayede amatör balıkçılığın gelecek nesillere de ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Öğlen saatlerinden itibaren başlayan etkinlikte katılımcılara, amatör balıkçılık ve spin avcılığı konusunda seminerler verildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek birbirlerini tanıma fırsatı bulan amatör balıkçılara yarışma öncesinde balık ekmek ikramı yapıldı. Balıkçıların hem yarıştığı hem de keyifli bir hafta sonu geçirdiği etkinlikte yarışmacılar arasında tatlı bir rekabet de yaşandı.İlk atışı Başkan Serkan Acar yaptıEtkinliğe katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilk atışı yaparak yarışmanın startını verdi. At-Çek Balık Avı Yarışmasını geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Başkan Serkan Acar, "Buraya gelerek doğa ile buluşan, yarışmamıza katılarak bizleri onurlandıran ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonu önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Sizleri yine burada ağırlamak ve misafir etmek bizleri mutlu edecektir" dedi. Uzunca bir süre alanda kalarak katılımcılarla sohbet eden Başkan Serkan Acar, tüm yarışmacılara "Rastgele" diyerek yarışma alanından ayrıldı.Birinci Melih KurtuluşEtkinlikte, katılımcılara sınırsız çay, kahve ve su servisi ücretsiz olarak yapıldı. Ayrıca yarışmacılara akşam yemeği ve gece yarısı çorbası da ikram edildi. Yarışmanın sonunda hakemler tarafından yapılan değerlendirmeye göre; bin 189 puanla Melih Kurtuluş birinci, bin 140 puanla Murat Ergören ikinci, 810 puanla Ahmet Erpehlivan üçüncü, 795 puanla Merter Akyüz ise dördüncü oldu.Ödüller verildiYarışma birincisi; Shimano Speedmaster CX270Shimano Straolic C 3000 HG, yarışma ikincisi; Shimano Force Master CX270 Shimano Seolona 4000 makine, yarışma üçüncüsü; Shimano Catana DX 270Shimano Catana 3000 SFC makineyarışma dördüncüsü ise; Shimano Alivio DX240 Shimano Sieanna 2500 makine ödüllerinin sahibi oldu. Yarışma boyunca çektiği fotoğrafları Agapark hashtagi ile sosyal medyada paylaşan ve en fazla beğeniyi alan yarışmacıya da kamış hediye edildi.Ali Ercan: "Çok güzel dostluklar kurulduAliağa'da son derece güzel bir organizasyona imza atıldığını ifade eden Çağlarav yetkilisi Ali Ercan, "Öncelikle harika bir organizasyon içerisinde bize yer veren Aliağa Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Katılımın yüksek oluşu, buraya gelen arkadaşların konuya hakim oluşu güzel bir organizasyonun ortaya çıkmasına neden oldu. Her şeyden önemlisi etkinlik boyunca çok güzel dostluklar kuruldu. Çok güzel paylaşımlar oldu. Umarım önümüzdeki yıllarda bu organizasyonların devamı gelir" diye konuştu.