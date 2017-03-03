03.03.2017 16:56:27

Aliağa'da 366. kısa dönem erler çakı gibi asker oldu

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 160 er, düzenlenen törenle yemin etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 160 er, düzenlenen törenle yemin etti.Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 160 er için yemin töreni düzenlendi. Asker ailelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen yemin töreninde duygulu anlar yaşandı. Türk bayraklarına sarılı masaların üzerinde bulunan silahlara el koyan askerler, hep bir ağızdan yemin etti. Yemin töreni sırasında Türk bayrağına el basarak yemin eden evlatlarını izleyen asker aileleri, töreni gururla izledi. Kimi asker yakınlarının da gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. Daha sonra Jandarma Er Oğuzhan Acer de 'Jandarma' adlı şiiri okudu."Yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur"366/1 kısa dönem erler için gerçekleştirilen yemin töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Sayim Çatalkaya yaptı. Türk bayrağının kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanacağını belirten Çatalkaya, "Yurtta emniyet ve asayişi sağlayacak, her türlü şer unsuruna karşı kahramanca mücadele edeceksiniz. Giydiğiniz üniformanın yüce Türk ulusunun simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşelerinde bile sizlerle gururlanacağının bilincinde hareket ederek, jandarma teşkilatının aynası olduğunuzu unutmayın. Yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarınızda yükselecek. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamlara uyacağınızdan, yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur" dedi.Birliğine erken teslim olan Jandarma Er Ahmet Şeker de, hediyesini Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz'ın elinden aldı. Yemin töreni söylenen Jandarma marşı ile son buldu.Aliağa ENKA Salonundaki törene, Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Sayim Çatalkaya, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutan Vekili Binbaşı Murat Dinçer, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, kamu kurumlarının daire amirleri ve asker aileleri katıldı.