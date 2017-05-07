08.05.2017 00:04:52

Aliağa Belediyesinin 2016 yılı kesin hesabı onaylandı

Aliağa Belediyesi Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu, tek gündem maddesi ile toplandı. Belediye Meclis Salonu'nda Meclis İkinci Başkan Vekili Emre Erdem başkanlığında gerçekleşen toplantıda; Aliağa Belediyesi 2016 mali yılı kesin hesap kararı oy birliği onaylandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Aliağa Belediyesi Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu, tek gündem maddesi ile toplandı. Belediye Meclis Salonu'nda Meclis İkinci Başkan Vekili Emre Erdem başkanlığında gerçekleşen toplantıda; Aliağa Belediyesi 2016 mali yılı kesin hesap kararı oy birliği onaylandı.2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERİAliağa Belediye Meclisi'nde 2015 mali yılı bütçe giderleri 89 milyon 879 bin 815 lira 15 kuruş olarak onaylandı. Buna göre; Personel giderleri 21 milyon 902 bin 588 lira 87 kuruş, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 3 milyon 530 bin 909 lira 92 kuruş, Mal ve Hizmet Alımları 60 milyon 517 bin 437 lira 22 kuruş, Faiz Giderleri 1 milyon 757 bin 296 lira 39 kuruş, Cari Transferler 1 milyon 124 bin 572 lira 62 kuruş, Sermaye Giderleri 1 milyon 46 bin 243 lira 96 kuruş, Sermaye Transferleri 766 bin 17 lira olarak gerçekleşti.2016 MALİ YILI BÜTÇE TAHSİLATI2016 Mali Yılı Bütçe Tahsilatı Gelirleri 72 milyon 883 bin 862 lira 68 kuruş olarak onaylandı. Buna göre; Vergi Gelirleri 47 milyon 790 bin 380 lira 34 kuruş, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 milyon 523 bin 864 lira 25 kuruş, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 370 bin 727 lira, Diğer Gelirler 21 milyon 765 lira 192 lira 75 kuruş, Sermaye Gelirleri 314 bin 587 lira, Red ve İadeler 1 milyon 880 bin 888 lira 73 kuruş olarak gerçekleşti.