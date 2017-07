29.07.2017 14:24:06

'Ali Sami Yen ve Seba Türk sporuna büyük hizmetler verdi'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın Türk sporu için önemli olduğunu belirterek, 'Onların verdiği hizmetlerin büyüklüğü, derecesi bugün çok daha iyi anlaşılıyor' dedi.



Galatasaray Kulübü'nün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen için, 66. ölüm yıl dönümünde Ferikaöy Mezarlığındaki kabrinde anma töreni düzenledi. Törene Dursun Özbek de katıldı. Özek, anma töreninden sonra ezeli rakipleri Beşiktaş'ın efsane başkanı merhum Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret etti.



"İKİSİNİN DE MEKANI CENNET OLSUN"



Daha sonra tören ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Bugün 1 numaralı üyemiz sayın Ali Sami Yen'in ölüm yıl dönümü. Her zaman kalbimizde yaşattığımız, büyüğümüz Ali Sami Yen'i kabri başında anmak için geldik. Daha sonra Türk sporuna büyük hizmetler veren sayın Süleyman Seba ağabeyimizin mezarını ziyaret ettik. Her ikisi de Türk sporuna hizmetler verdi. Onların verdiği hizmetlerin büyüklüğü, derecesi bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Kendilerine Türk sporuna verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah onların kurmuş oldukları, büyümesinde, gelişmesinde büyük hizmetleri geçen büyüklerimizin Türk sporunda çok daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Her ikisinin de mekanı cennet olsun, ışıklar içinde yatsınlar" şeklinde konuştu.