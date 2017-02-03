03.02.2017 18:21:40

Ali Özkan'dan Bursa Defterdarı Atılğan'a ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Defterdarı Yusuf Atılğan ile bir araya geldi.

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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Defterdarı Yusuf Atılğan ile bir araya geldi.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin tüm yönleri ile kalkınıp gelişmesi adına başlattığı Bursa yönetiminde söz sahibi kurum ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Ali Özkan bu doğrultuda son olarak, Bursa Defterdarı Yusuf Atılğan'a konuk oldu. Özkan'ın Atılğan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Karacabey Belediyesi'nin gerçekleştireceği proje ve yatırımlar masaya yatırıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bursa Defterdarı Yusuf Atılğan, Karacabey'de yürütülen projelere her türlü desteği vermekten gurur duyacaklarını kaydetti.Kendilerine gösterdiği yakın ilgi için Yusuf Atılğan'a teşekkür eden Özkan, ilçenin geçmişten bu yana var olan sıkıntılarının gün yüzüne çıkarılarak sırasıyla bir bir çözüme kavuşturulduğunu söyledi.