23.02.2017 13:33:43

Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına: Sakin olun

Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, dün oynanan Krasnodar maçını statta takip ederken, yönetimi ve futbolcuları protesto eden sarı-laci

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Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, dün oynanan Krasnodar maçını statta takip ederken, yönetimi ve futbolcuları protesto eden sarı-lacivertli taraftarları sakin olmaya davet etti.UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de kriz büyüyor. Bu önemli mücadeleye sarı-lacivertli taraftarların ilgisinin oldukça az olduğu görülürken, karşılaşma sonuna doğru statta protesto sesleri yükseldi. Futbolcuları ıslıklayan taraftarlar, yönetimi ise istifaya davet etti. Sarı-lacivertli tribünler mücadeleyi locadan takip eden başkan adayı Ali Koç'a sevgi tezahüratlarında bulunurken, Koç ise protestolara karşılık taraftarlara 'sakin olun' anlamında el işareti yaparak karşılık verdi.