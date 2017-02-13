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Ali Çetinbaş: 16 Nisan, Kütahya için yeni bir rekor olacak
13.02.2017 12:13:57

Ali Çetinbaş: 16 Nisan, Kütahya için yeni bir rekor olacak

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 16 Nisan'a yapılacak olan referandumda, teşkilat olarak rekor kıracaklarını ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 16 Nisan'a yapılacak olan referandumda, teşkilat olarak rekor kıracaklarını ifade etti.

AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Başkan Çetinbaş, "AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti yıllardır baskılanmış, istediği gibi yaşayamayan, milli ve manevi değerlerini açıkça ifade edemeyen Anadolu halkının hayat bulduğu bir merkezdir. Yine AK Parti sadece Türkiye'de değil tüm dünyada mazlumların ve gariplerin umut ışığıdır. AK Parti özgürlüklerin teminatıdır. AK Parti bu manada, sessiz yığınların çığlığıdır. Bize verilen vazifeleri yerine getiriyor olmak bizler için büyük bir şereftir. Cumhurbaşkanımıza yerelden de olsa yol arkadaşı olabilmek, yar olabilmek bizim gençlerimize en büyük mirasımızdır. Cumhurbaşkanımızın son 20 senesine şöyle bir baktığımızda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan itibaren karşısında hep ona hayır diyen bir şer cephesiyle karşı karşıya kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanı olayım mı ? Hayır. Ben bir siyasi parti kurup genel başkanı olayım mı ? Hayır. Milletvekili olayım mı? Hayır. Başbakan olayım mı? Hayır. Bununla kalmayıp, e-muhtırayla halk tarafından seçilmiş hükümetimizi bile alaşağı etmek istediler. Bu memleketin gerçek sahibi, bu memleketin çocuklarıdır. Bırakın Cumhurbaşkanı'nı o seçsin dedik. Ona da hayır. Bu örnekler böyle devam ediyor. Ta ki 15 Temmuz'a kadar. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda ne hayır diyenler değişmiş. Ne de bu şer cephesi değişmiş. Cumhurbaşkanı'mız yeni anayasa paketini onayladı ve YSK 16 Nisan'ı bize işaret etti. Kütahya köklü bir şehir. İlim ve medeniyet şehri. 16 Nisanda yapılacak olan seçime katılım oranı açısından birinci şehir olacağız. İnşallah, girdiğimiz bütün seçimlerde olduğu gibi Kütahya yeni bir rekor daha kıracak" diye konuştu.

"Daha çok çalışayacağız"

Kütahya olarak her seçimde olduğu gibi yine görevlerini layıkıyla yaparak 16 Nisan akşamı Pensilvanya' da bulunan FETÖ'yü titreyeceklerini belirten Çetinbaş, "Kütahya olarak üstümüze ne düşüyorsa layıkıyla yapacağız. Biz öyle çalışacağız, öyle güçlü olacağız ki öyle kararlı olacağız, öyle büyük bir evet ortaya koyacağız ki, TBMM'deki kürsü işgalinden, oy kullanma alanın da dakikalarca bekleyen, anayasanın meclisten geçmemesi için kendini mikrofona bile kelepçelemekten imtina etmeyen, halka değil vesayet odaklarıyla hareket eden CHP'nin bir daha sokağa çıkacak yüzü kalmasın. Biz öyle çok çalışacağız ki, 16 Nisan akşamı Pensilvanya' da bulunan FETÖ haini ve onun dünyanın bütün ülkelerine dağılmış köpekleri zangır zangır titreyecek. Yine biz öyle güçlü olacağız, öyle çok çalışacağız ki PKK'da, DAEŞ'te, diğer terör örgütleri de dizlerinin üzerine çökecek. Bundan sonra ülkemizi yönetenler, milletimizin istediği şekilde, istikrarın sürmesi adına, koalisyon pazarlıkları artık yapılmadan bu manada, devletin asıl sahipleri olan millet kendi ülkesinin sahibi olacak. Bizlerin başka bir görevi daha var. Öyle bir evet ortaya koymalıyız ki, genel başkanımız, bakanlarımız ve hükümet üyelerimiz Kütahya'dan memnun kalacak ve kendilerine duydukları inanç daha da artacak. Öyle bir evet ortaya koyacağız ki, 16 Nisan akşamı Cumhurbaşkanı'mız seçim sonuçlarını değerlendirdiğinde, işte benim Kütahyalı kardeşlerim, işte benim dava arkadaşlarım, işte egenin yiğitleri, işte egenin hanımları, işte Kütahya'nın genç delikanlıları diye bizlerle gurur duyacak" şeklinde konuştu. (EFE)
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