14.02.2017 09:29:39

Algün; 'Esnaf kefalet kredileri ertelensin'

Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, zor durumda olan esnafların kullandığı kefalet kooperatifi kredilerinin 1 yıl ertelenmesini talep etti.

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Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, zor durumda olan esnafların kullandığı kefalet kooperatifi kredilerinin 1 yıl ertelenmesini talep etti.Esnaf ve sanatkarların zor bir süreçten geçmekte olduğunu savunan Süleyman Algün, "Devletiniz bir çok konuda bu sıkıntının ortadan kalkması için düzenlemeler yapmıştır. Yapılandırma, vergi ve SGK borçları ertelenmiş, faizsiz kredilerle bu süreci aşmak isteyen hükümetimizin bu iyi niyetine karşılık geçmiş dönemde borcunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara kolaylık yapan esnaf kefaletlerden bir fedakarlıkta bizler bekliyoruz. Esnaf Kefaletlerin tüm kazançları bizim ödediğimiz paralardandır. Dolayısıyla bugüne kadar biz hiç bir fedakarlık beklemedik ama bugün bu fedakarlığı esnaf kefaletlerden bekliyoruz. Beklentimiz şudur. Esnaf kefaletlerden çekilen krediler 1 yıl ertelensin" dedi.Esnafın beklentilerinden söz eden Algün, "Hükümetimizin yaptığı diğer düzenlemeler ve istihdamda esnaf ve sanatkarlarımızın da İŞKUR işbaşı eğitimi gibi programlarından faydalanmasını talep ettiğimiz müsteşar yardımcısı bu sorunun çözüleceğini beyan etti. oluşan bu verimli ortamın daha verimli olması için Kefalet kredilerinin bir yıl ertelenmesi esnaf ve Sanatkara çok faydalı olacaktır. Kosgeb aracılığıyla verileceği beyan edilen 50 bin lira faizsiz kredi için yeni başvuru hakkı verilmiştir. 20 şubata kadar devam edecek bu müracaatları yapmak isteyen üyelerimiz müracaat edebilirler. Daha önce KOSGEB'e müracaat etmiş olanların tekrar müracaat etmesine gerek yoktur" diye konuştu.