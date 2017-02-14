SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Algün; 'Esnaf kefalet kredileri ertelensin'
14.02.2017 09:29:39

Algün; 'Esnaf kefalet kredileri ertelensin'

Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, zor durumda olan esnafların kullandığı kefalet kooperatifi kredilerinin 1 yıl ertelenmesini talep etti.

Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, zor durumda olan esnafların kullandığı kefalet kooperatifi kredilerinin 1 yıl ertelenmesini talep etti.

Esnaf ve sanatkarların zor bir süreçten geçmekte olduğunu savunan Süleyman Algün, "Devletiniz bir çok konuda bu sıkıntının ortadan kalkması için düzenlemeler yapmıştır. Yapılandırma, vergi ve SGK borçları ertelenmiş, faizsiz kredilerle bu süreci aşmak isteyen hükümetimizin bu iyi niyetine karşılık geçmiş dönemde borcunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara kolaylık yapan esnaf kefaletlerden bir fedakarlıkta bizler bekliyoruz. Esnaf Kefaletlerin tüm kazançları bizim ödediğimiz paralardandır. Dolayısıyla bugüne kadar biz hiç bir fedakarlık beklemedik ama bugün bu fedakarlığı esnaf kefaletlerden bekliyoruz. Beklentimiz şudur. Esnaf kefaletlerden çekilen krediler 1 yıl ertelensin" dedi.

Esnafın beklentilerinden söz eden Algün, "Hükümetimizin yaptığı diğer düzenlemeler ve istihdamda esnaf ve sanatkarlarımızın da İŞKUR işbaşı eğitimi gibi programlarından faydalanmasını talep ettiğimiz müsteşar yardımcısı bu sorunun çözüleceğini beyan etti. oluşan bu verimli ortamın daha verimli olması için Kefalet kredilerinin bir yıl ertelenmesi esnaf ve Sanatkara çok faydalı olacaktır. Kosgeb aracılığıyla verileceği beyan edilen 50 bin lira faizsiz kredi için yeni başvuru hakkı verilmiştir. 20 şubata kadar devam edecek bu müracaatları yapmak isteyen üyelerimiz müracaat edebilirler. Daha önce KOSGEB'e müracaat etmiş olanların tekrar müracaat etmesine gerek yoktur" diye konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Antalya'da eylem hazırlığındaki 10 kişi gözaltına alındı
Antalya'da eylem hazırlığındaki 10 kişi gözaltına alındı
Antalya’da PKK/KCK'nın talimatıyla 15 Şubat tarihinden önce eylem yapacağı değerlendirilen biri kadın 10 kişi gözaltına alındı.
14.02.2017 09:49:45
Caner Erkin imzayı atıyor
Caner Erkin imzayı atıyor
Beşiktaş'ta kiralık oynayan Caner Erkin'in Beşiktaş ile 4 yıllık imza için anlaştığı öğrenildi.
14.02.2017 09:43:25
Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı
Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı
Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün karla kaplı dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
14.02.2017 09:42:58
Kendini Hitler'e benzeten kişi gözaltına alındı
Kendini Hitler'e benzeten kişi gözaltına alındı
Avusturya'da polis yetkilileri, Adolf Hitler'e benzemiş haliyle kamu alanında dolaşan bir kişiyi gözaltına aldı.
14.02.2017 09:30:04
Kılıçdaroğlu: 2 Ocak'tan sonraki kararnameler usulsüz!
Kılıçdaroğlu: 2 Ocak'tan sonraki kararnameler usulsüz!
Kılıçdaroğlu, 2 Ocak'tan sonraki kararnamelere dair 'Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir sahtekarlık' dedi.
14.02.2017 09:23:11
Muş'ta PKK operasyonu
Muş'ta PKK operasyonu
Muş'ta, PKK'ya yönelik operasyonda 37 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
14.02.2017 09:18:54
Çin'de kömür madeninde patlama
Çin'de kömür madeninde patlama
Çin'in Lienyüen kentinde kömür madeninde patlama meydana geldi.
14.02.2017 09:16:15
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kurtulmuş referandum anketini açıkladı
Kurtulmuş referandum anketini açıkladı
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
HAMAS'ta liderlik muamması
HAMAS'ta liderlik muamması
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Wilders: Kur'an'ı yasaklayacağım
Wilders: Kur'an'ı yasaklayacağım
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Perinçek'ten CHP'ye çağrı: İptal davası açmayalım
Perinçek'ten CHP'ye çağrı: İptal davası açmayalım
'Bana işleyen hukuk Bahçeli'ye işlemiyor'
'Bana işleyen hukuk Bahçeli'ye işlemiyor'
“Kudüs’te ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur”
“Kudüs’te ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur”

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları