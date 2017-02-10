10.02.2017 11:52:54

Alfa uyuşturucuyu böyle buldu

Bursa'da narkotik polisi 2 farklı otomobille şehre yüklü miktarda uyuşturucu sokmak isteyen 13 kişilik şebekeyi çökertti

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Bursa'da narkotik polisi 2 farklı otomobille şehre yüklü miktarda uyuşturucu sokmak isteyen 13 kişilik şebekeyi çökertti. Narkotik köpeği Alfa da otomobilin stepnesine saklanmış uyuşturucuyu kısa sürede bularak operasyonda görev yaptı.Alınan bilgiye göre, 10 kişilik uyuşturucu şebekesinin 5'erli gruplar halinde 2 farklı otomobille şehre yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarını alan Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde H.İ.(21),S.O.(25),M.D.(21),H.Y.(20)ve M.Y.(25) isimli kişilerin bulunduğu 06 plakalı otomobili Yıldırım ilçesindeki bir ikametin önünde, S.U.(25), A.T.(30),O.D.(34),B.Ç.(28) ve N.A.(23) isimli kişilerin bulunduğu 16 plakalı diğer otomobili ise Osmangazi ilçesinde bir ikametin önünde durdurdu. Yanlarında getirdikleri uyuşturucu maddeleri kiraladıkları evlerde saklamak isteyen 10 kişi kaçmak istese de, polisin yaptığı operasyon sonrasında gözaltına alındı.Narkotik köpeği Alfa'nın da katıldığı operasyonda 2 ayrı araç, 2 ev ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, 718 gram metamfetamin, 23 gram esrar,1 adet hassas terazi, 2 adet silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten Bursa polisi, şahısların İstanbul ve Ankara'da bağlantılı oldukları K.B.(30),A.S.A.(22) ve D.A.(51) isimli kişileri de Bursa'ya getirdi. Şahısların kullandığı İstanbul Kartal'dan çalıntı olduğu belirlenen 34 plakalı lüks otomobilde yapılan aramada otomobilin arka koltuğunda gıda poşeti içerisine saklanmış 1050 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Emniyetteki sorguları tamamlanan 13 şahıs, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.(Burak Türker/İHA)