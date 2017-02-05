05.02.2017 14:33:56

Alex'ten derbi mesajı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bu akşam oynanacak derbi için eski takımına başarılar diledi

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bu akşam oynanacak derbi için eski takımına başarılar diledi.Instagram hesabından bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Alex, yanına da "Başarılar Fenerbahçem" yazdı. Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.