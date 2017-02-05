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05.02.2017 14:33:56
Alex'ten derbi mesajı
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bu akşam oynanacak derbi için eski takımına başarılar diledi
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bu akşam oynanacak derbi için eski takımına başarılar diledi.
Instagram hesabından bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Alex, yanına da "Başarılar Fenerbahçem" yazdı. Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
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