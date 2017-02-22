22.02.2017 21:37:48

Alex, Fener'e dönüyor

Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağını duyuran Ali Koç, göreve gelmesi halinde efsane futbolcu Alex'e kulüpte görev vermeyi planlıyor.

Yaptığı açıklamada ilk kongrede her ne şartta olursa olsun başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç ise çalışmalarını hızlandırdı. Beko şirketi sayesinde Barcelona ile yakından bağlantısı olan Koç bir süredir 1907 Derneği'nden yakın çalışma arkadaşları Fethi Pekin ve Rıfat Perahya'ya Barça'nın yönetim şeklini inceletiyor.

İkilinin hazırladığı raporu inceleyen Ali Koç'un kafasında başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe'de yepyeni bir yapılanmaya girişmek ve Barça'nın ayak izlerini takip etmek var.

ALİ KOÇ'UN AKLINDA ALEX VAR

Ali Koç uzun bir süredir Barcelona'yı izletiyor... Futbol takımını değil yönetim şeklini. Koç'a gelen detaylı bir Barça raporunda ise çok dikkat çekici bir nokta var. Kulübün efsane oyuncularından Johan Cruyff'a "onursal başkanlık" verilmesi. Alex'e onursal başkanlık verilmese bile kulüpte önemli bir görev verilmesinin düşünülebileceği, bunun kulüp için birleştirici bir nokta olabileceğinin altı çizildi. Alex'e verilebilecek görevler arasında, "alt yapı sorumlusu", "futbol direktörlüğü", "global direktörlük" gibi görevlerin olabileceğinin de altı çizildi.