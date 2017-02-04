05.02.2017 08:37:08

Alevlere teslim olan kamyon kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de alevlere teslim olan bir kamyon kullanılamaz hale geldi.

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Kayseri'de alevlere teslim olan bir kamyon kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sıra Söğütler Caddesi'nde park halindeki bir kamyonun alev aldığı öğrenildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine oay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen kamyon kullanılamaz hale geldi.Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.