08.05.2017 11:17:12

Alevler arasından halı sahaya

İzmir'in gözüpek itfaiyecileri, görevi başında şehit düşen mesai arkadaşları adına düzenledikleri futbol turnuvasında hem mücadele hem de centilmenlik örneği verdi.

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İzmir'in gözüpek itfaiyecileri, görevi başında şehit düşen mesai arkadaşları adına düzenledikleri futbol turnuvasında hem mücadele hem de centilmenlik örneği verdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bu yıl ilk kez sosyal dayanışma etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenledi. 15 takımın yer aldığı futbol turnuvası, İzmir İtfaiyesi'nin geçen yıl görev başında yitirdiği Muhammer Kahramantürk ve 2011 yılında şehit düşen Ozan Avşar ile tüm itfaiye şehitleri adına yapıldı. Yaş kategorilerine göre ayrılan turnuvaya 150 itfaiyeci katıldı. Görevleri esnasında birbirlerine sırtlarını dayayarak canlarını emanet eden kahraman itfaiyeciler, ne kadar iyi bir ekip olduklarını halı sahadaki mücadeleleriyle de gösterdi.38 maçın oynandığı turnuvanın şampiyonu "Karargah 1. Takım" olurken ikinciliği "Merkez 3. Posta 1. Takım", üçüncülüğü ise "Merkez 2. Posta 1. Takım" kazandı. Ayrıca en centilmen takım "Dalgıç Ekibi", en iyi kaleci Karargah 1. Takım kalecisi Mehmet Emin, gol kralı ise attığı 40 gol ile Merkez 2. Posta 1. Takım'dan Murat Can oldu.