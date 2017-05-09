10.05.2017 00:42:44

Alevler arasında kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı

Çerkezköy'deki yangında kurtarılan bedensel engelli vatandaş, olay yerinde ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evinde çıkan yangın nedeniyle alevlerin arasında kalan engelli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Eriş Sokak'ta bedensel engelli Avni Kılıçarslan'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler arasında kalan Kılıçarslan'ı evden çıkardı. Dumandan etkilenen Kılıçarslan'a ambulansta ilk müdahale yapıldı, ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.