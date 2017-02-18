18.02.2017 11:44:27

Aleviler Hızır orucunu hep birlikte açtı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayında üç gün oruç tutan Aleviler, oruçlarını Selçuk Kültür Evinde hep birlikte açtı.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayında üç gün oruç tutan Aleviler, oruçlarını Selçuk Kültür Evinde hep birlikte açtı.Selçuk ilçesinde, şubat ayında üç gün oruç tutan vatandaşlar, Selçuk Kültür Merkezi (Cem Evi)'nde hep birlikte orucunu açtı. İftara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi Başkanı Dursun Çelik, "Günümüzde Alevi örgütlenmesi içinde olsun veya olmasın, bütün Alevilerin yürekli bir şekilde korkmadan komşuları ne der, iş arkadaşları ne der, siyasiler ve hükümet ne der diye ikilemeye girmeden Alevi inanç günlerini geçmişteki gibi özünü bozmadan çağdaş bir anlatım biçimiyle bugünün genç kuşaklarının kabulleneceği en uygun ritüelleri işleyerek, hiçbir tarafa savurmadan yaşatmalıdırlar" dedi.