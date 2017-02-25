25.02.2017 12:32:11

Alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan park halindeki kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan park halindeki kamyonet kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, yangın Eyyübiye ilçesine bağlı İmam Keskin Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan park halindeki kamyonet, vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıktığı kamyonette inceleme başlattı.