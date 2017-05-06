06.05.2017 17:01:10

ALES'e girecek adaylara 09.45 uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girecek adayların, sınavın b

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yarın gerçekleştirilecek ALES ile ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"2017 ALES saat 10.00'da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır."(Pelin Üzek/İHA)