06.05.2017 12:19:01

ALES adaylarına 09.45 uyarısı

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

AA'nın haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, ALES ilkbahar dönemi sınavının yarın 10.00'da başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada şu uyarılara yer verildi:

"Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır."



YGS'DE DE YAŞANDI



YGS saat 10.00'da başlarken, sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmamıştı. Sınava giremeyeceğini öğrenen Adanalı Mehmet Kara'nın fotoğrafı da olayın simge karelerinden biri haline gelmişti:





