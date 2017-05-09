09.05.2017 16:15:18

Aldatan reklamlara 4,5 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, 2017'nin ilk dört ayında mevzuata aykırı bulunan ve tüketiciyi aldatmaya yönelik reklamlara 4 milyon 538 bin 576 lira idari para cezası

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Reklam Kurulu, 2017'nin ilk dört ayında mevzuata aykırı bulunan ve tüketiciyi aldatmaya yönelik reklamlara 4 milyon 538 bin 576 lira idari para cezası kesti.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Reklam Kurulunun toplantısına katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Bakan Tüfenkci, 3 yıllık görev süresi dolan kurul üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Reklam Kurulunun çalışmalarının toplumun sağlıklı ürün tüketmesinde etkili olduğuna işaret eden Tüfenkci, reklamların günümüzde tüketicilerin bilgilendirilmesinde ve bilinçli tercihlerde bulunmasına yardım eden en önemli kaynak haline geldiğini ifade etti.Bakan Tüfenkci, reklam mesajlarının kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte toplumun kılcal damarlarına kadar indiğini vurgulayarak, "Sosyal medya da günümüzde reklam aracı olarak kullanılmaya başlandı. Sosyal medyayı kullananların yaş aralığı ve tüketicilerce çok kullanılmasını dikkate aldığımızda reklam mesajlarının etik ve yasal ilkelere bağlı kalması büyük bir önem taşımaktadır" dedi."YASAL VE ETİK İHLALLER TOPLUMA ZARAR VERİR"Reklam mesajlarının toplumu olumsuz etkileyebilecek unsurlar taşıması halinde bunun sonuçlarının tahmin edilenden ağır olabileceğini kaydeden Bakan Tüfenkci, daha fazla kazanç elde etmek uğruna yasal ve etik ilkelerin ihlal edilmesinin topluma zarar verebilecek sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi."REKLAM KURULU ÖRNEK BİR MODEL"Günümüzde etik ilkelere bağlı bir iş dünyası anlayışının öne çıktığını, bu ilkelere bağlı kalmayanların ise dışlandığını belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:"Bakanlık olarak iş dünyasının özellikle etik kurallara bağlı olarak büyümesini ve rekabeti bu bağlamda yapmasını istiyoruz. Reklam sektörünün hukuk kurallarına ve etik değerlere uygun reklam yapması istenilen ve beklenilen bir durumdur. Bu yapılmadığında ise devreye denetim mekanizmaları girmektedir. İdari denetim ayağında ise Bakanlığımız bünyesinde oluşturulmuş Reklam Kurulu en yetkin düzenleyici ve denetleyici mekanizma olarak görev yapmaktadır. Bakanlığımızın en temel görevlerinden biri olan tüketicilerin ekonomik çıkarlarının, can ve mal güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi konularında Reklam Kurulu önemli bir görevi ifa etmektedir. Bu açıdan Bakanlık olarak Reklam Kurulunun çalışmalarını her zaman önemsemekte ve gerekli tüm desteği sağlamaktayız. Reklam Kurulu kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin bir araya geldiği, kararlarında tam bağımsız olan kendine özgü yapısı ile ülkemizin idari yapılanmasında önemli bir yer tutmaktadır."Bakan Tüfenkci, sivil toplum ve kamunun bir araya gelerek tüketicilerin korunması ve firmalar arasındaki haksız rekabetin engellenmesi konularında başarılı ve özverili çalışmalar yürüten Reklam Kurulunun bu yapısı ve çalışmalarıyla örnek alınacak bir model olduğunu belirtti.Reklam kurulunun daha hızlı ve etkili çalışması için kurul gündeminde görüşülecek tüm dosyaların elektronik ortama aktarıldığını anlatan Bakan Tüfenkci, "Bu sistemi daha da geliştirerek ilerde toplantıların elektronik ortamda da yapılmasını sağlayacak bir proje üzerinde çalışmaktayız. Burada alınan kararların demokratik bir ortamda alınmasını ve tartışılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü başvuruları ne kadar erken sonuçlandırırsanız Reklam Kuruluna olan güven o kadar artar" diye konuştu.KURUL 2016'DA 6,2 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI KESTİKurul, 2016 yılında yapılan 5 bin 121 başvurunun 882'sini karara bağladı. Mevzuata aykırı bulunan ve tüketiciyi aldatmaya yönelik reklamlara geçen yıl toplam 6 milyon 214 bin 945 lira idari para cezası kesildi. 2016'da en fazla başvuru 3 bin 136 ile gıda sektöründe oldu. Bunu kozmetik ve temizlik ürünleri ile sağlık ürünleri takip etti.2017'nin ilk dört ayında ise kurula bin 383 başvuru yapıldı. Başvuruların sektörel dağılımında ilk sırayı 620 başvuru ile gıda aldı. Başvuruların 195'i kozmetik ve temizlik, 180'i sağlık, 31'i iletişim, 388'i de diğer sektörlere ilişkin yapıldı. Kurul tarafından 2017'de bin 296 dosya karara bağlanırken, bunlardan 240'ının mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu dosyalardan 179'una durdurma, 61'ine ise hem idari para hem de durdurma cezasının birlikte uygulanmasına karar verildi.2017'de mevzuata aykırı bulunan ve tüketiciyi aldatmaya yönelik reklamlara ise toplam 4 milyon 538 bin 576 lira idari para cezası kesildi. Sektörel dağılıma bakıldığında en fazla idari para cezası 1 milyon 189 bin 225 lira ile iletişim sektöründe oldu. Bunu 1 milyon 7 bin 643 lira ile sağlık, 925 bin 228 lira ile de gıda sektörü izledi.(Benan Özben / İHA)