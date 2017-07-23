23.07.2017 11:06:08

Albino hastası Cahide'nin hedefi altın madalya

Judoda üç yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan Albino hastası 17 yaşındaki Cahide Eke, İtalya'da yapılacak Görme Engelliler Gençlik Olimpiyatları'na sıkı bir şekilde hazırlanıyor.



Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde judo antrenörü Ahmet Ömre Türe nezaretinde hazırlıklarını sürdüren judocu Cahide Eke'nin hedefi ilk olarak gençlik olimpiyatlarından başarıyla dönerek, 2020'deki olimpiyatlara katılabilmek. Cahide'nin adeta üzerine titrediklerini söyleyen judo antrenörü Ahmet Ömre Türe, "Albino hastası Cahide, 2014 yılında judo sporuna başladı ve 2015 yılında ilk Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Cahide, çalışma azmiyle kendi kategorisinde 2016 ve 2017 yıllarında da peş peşe Türkiye şampiyonu olarak kendisini kanıtladı" dedi.



Bu başarısından dolayı Cahide'nin milli takıma seçildiğini belirten Türe, "Cahide, bu yılın Ekim ayında İtalya'da yapılacak olan Görme Engelliler Gençlik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek ve biz ondan ulusal anlamda ilk derecemizi bekliyoruz. Ondan sonraki hedefimiz ise olimpiyatlar olacak. Biz zaman zaman Cahide'nin milli takım antrenörleri ile görüşme fırsatı buluyoruz ve hocaları uzun vadede çok güzel hedefleri olduğundan bahsediyorlar. Cahide'nin daha yaşının genç olması büyük bir avantaj, çünkü dört kez olimpiyatlara katılma şansı var. Bu hedefler içinde sadece katılmak değil, şampiyon olmak veya ilk üçe girmektir. Cahide, çalışmalarını hem burada hem de milli takım kamplarında aralıksız olarak sürdürmektedir. Şampiyonaya kadar da bu böyle devam edecek" diye konuştu.



"HEDEFİM GENÇLİK OLİMPİYATLARINDA MADALYA ALMAK"



Hedefinin Görme Engelliler Gençlik Olimpiyatları'ndan başarıyla dönmek olduğunu söyleyen Cahide Eke ise, "İtalya'da yapılacak olan gençlik oyunlarından madalyayla dönmek için yoğun bir şekilde çalışıyorum. Hedefim orada Türk bayrağını dalgalandırmaktır. Bundan sonraki hedefim ise olimpiyatlar olacak. Bana ailem başta olmak üzere hocalarım ve arkadaşlarım büyük destek veriyor. Buradan hepsine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.