07.05.2017 14:04:39

Albaraka Türk'ten Albaraka Mobil Cüzdan

Banka, Albaraka Mobil Cüzdan ile temassız, hızlı ve güvenli ödeme imkanı sunuyor

Katılım bankacılığının öncülerinden Albaraka Türk, Albaraka Mobil Cüzdan ile temassız, hızlı ve güvenli ödeme imkanı sağlıyor.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Albaraka Türk'ün, müşterilerine yenilikçi deneyimler sunmayı ve teknolojiyi yakından takip ederek her geçen gün müşteri kitlesini daha fazla büyütmeyi hedeflediği, bu strateji ile temassız ödeme uygulaması Albaraka Mobil Cüzdan'ı Visa ve MasterCard ile aynı anda hayata geçiren "dünyanın ilk katılım bankası" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Albaraka Mobil Cüzdan'ın, "Yakın Saha İletişimi (NFC)" teknolojisi uyumlu Android işletim sistemli akıllı telefonlar ve temassız özellikli POS cihazları ile birlikte kullanılabildiği belirtilerek, "Albaraka Türk müşterileri, Mobil Cüzdan uygulaması ile bir yandan alışverişlerini kolayca gerçekleştirebilirken, diğer taraftan kredi kartlarına ait limit, güncel borç gibi bilgilerini de kolayca izleme imkanına sahip oluyor. Böylece müşteriler Albaraka Türk kredi kartlarını tek bir platformdan yönetme imkanına kavuşmuş oluyor." denildi.

Albaraka Türk müşterilerinin Mobil Cüzdan uygulamasını Google Play Store mağazasından ücretsiz olarak indirebileceği bildirildi.



