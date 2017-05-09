09.05.2017 17:45:39

Albaraka Türk, Bağdat Şubesi'nin açılışı için BDDK'ya başvurdu

Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ, Bağdat Şubesi'nin açılış izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurdu.

Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Bağdat Şubesi açılış izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Banka 28 Nisan'da yaptığı açıklamada "Irak'ın Bağdat kentinde Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ Bağdat Şubesi unvanlı şubenin açılış işlemlerine başlanmasına, şube açılışıyla ilgili olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yapılması gereken her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirmesine, tüm bu işlemler için genel müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir." duyurusunda bulunmuştu.