18.02.2017 16:17:16

Alaşehir Zabıtasına taze kan

Sorumluluk alanı genişleyen Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne 11 yeni personel alınarak zabıtanın daha da güçlendirilmesi sağlandı.

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Sorumluluk alanı genişleyen Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne 11 yeni personel alınarak zabıtanın daha da güçlendirilmesi sağlandı.Yeni Büyükşehir Yasasının fiilen yürürlüğe girmesinin ardından sorumluluk sahası 54 kat artan Alaşehir Belediyesi hem araç gereçlerle hem de personel takviyesi ile vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek için çalışıyor.Süreç dahilindeki geçiş döneminde başarılı bir şekilde diğer birimlerle entegre olan Alaşehir Zabıta Müdürlüğü önümüzdeki dönemde ilçe halkına sunacağı yepyeni hizmet ve projelerle adından daha fazla söz ettirecek.Yapılan çalışmalar kapsamında Alaşehir Belediye Başkanlığınca, müdürlük envanterine kazandırılan modern ve işlevsel taşıtların ardından, Zabıta Müdürlüğünün kendilerine tahsis edilen stratejik öneme sahip yeni hizmet binası sayesinde ihbar ve taleplere reaksiyon gösterme süresi minimum seviyelere indi. Alaşehir Zabıta Müdürü Erol Kacar yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüze yeni tayin olan 11 adet personel takviyesiyle alan hakimiyetimizde ciddi bir iyileşmenin olduğu vatandaşlarımızca da hissedilmekte. Yeni döneme damgasını vuracak proje ve hizmetler için yoğun bir çalışma ve eğitim sürecine gireceğiz." dedi.