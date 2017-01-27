27.01.2017 13:28:14

Alaşehir'de minibüslerde internet dönemi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şehir içi ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde internet hizmeti verilmeye başlandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şehir içi ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde internet hizmeti verilmeye başlandı.Hayatı kolaylaştırmanın bir çok işlemin yapıldığı internet, artık neredeyse her yerde zorunlu bir hizmet olarak görülüyor. İnsanların internete olan ihtiyacını fark eden hizmet sektörü de bu değişimi yakından takip ederek müşterilerine internet hizmeti vermeyi öncelikleri arasına almış durumda. Alaşehir'de şehir içi ulaşımında hizmet veren özel halk otobüsleri de bu değişime ayak uydurarak araçlarında internet erişim hizmeti vermeye başladı. Artık Alaşehir'de özel halk otobüsleri ile yolculuk yapan vatandaşlar yolculukları süresince internete bağlanabiliyor. Kısa bir süre önce başlayan uygulama otobüslerin şoförleri tarafından yolculara duyurulduğu gibi araç içerisinde görülebilir noktaya yapıştırılan etiketle yolcular haberdar ediliyor.Uygulama hakkında bilgi veren Özel Halk Otobüsleri İşletmecisi Hüseyin Aktaş, "Araçlarımızın tamamında internet erişimi var. Yolcularımız araçlarımızda cep telefonlarının ayarlar kısmından wi-fi bağlantısını seçip bağlantı konumunu açtıktan sonra "jest" bağlantısını seçmeleri yeterli oluyor. Ad ve soyadlarıyla T.C. numaralarını girdikten sonra da internete bağlanabiliyorlar. Sonraki yolculuklarında ise ad, soyad ve TC numaralarını girmeleri gerekmiyor" dedi. Aktaş ayrıca Manisa'da merkez de dahil olmak üzere hiç bir ilçede şehir içi toplu taşım araçlarında bu hizmetin verilmediğini hatırlattı. Alaşehir'de 20 minibüsle hizmet verdiklerini belirten Aktaş, "Yeni Sanayi-Askeriye hattımız 26 kilometre, Yeni Hastane-Kütük Minare hattımız 19 kilometre. Özellikle acil işi olan ve 26 kilometre yolculuk yapacak olan müşterilerimiz için internet hizmetinin gerekli olduğuna inandığımız için internet hizmeti vermeye başladık" diye konuştu.Minibüsçüler olarak vatandaşlar için en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Aktaş, özellikle sabah mesai ve okul saatlerinde akşam ise mesai bitimi ve okul çıkışı saatlerinde yoğunluk yaşandığını ve bu yoğunluk nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi.