29.12.2016 09:11:24

Alaşehir Belediyesi karla mücadele ediyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ın talimatıyla belediyeye bağlı tüm birimler vatandaşların mağdur olmaması için seferber oldu.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ın talimatıyla belediyeye bağlı tüm birimler vatandaşların mağdur olmaması için seferber oldu.Kar yağışıyla ilgili açıklama yapan Başkan Karaçoban, "Alaşehir Belediyesi'ne bağlı fen İşleri müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyoruz. İlçe halkımızın mağdur olmaması için 7-24 çalışacağız." dedi.Çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydeden Başkan Karaçoban, olumsuz hava şartlarından hiç kimsenin mağdur olmaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Kışa hazır olduklarını belirten Başkan Karaçoban, "Ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sakinlerinin mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz." şeklinde konuştu.