04.02.2017 12:55:24

Alaşehir Belediyesi çalışmalarında hız kesmiyor

Alaşehir Belediyesi 100 bin nüfusun üzerine çıkan ilçenin dört bir yanında yaptığı çalışmalarla ilçenin daha modern ve yaşanabilir bir hale gelmesi için çaba sarf ediyor.

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Alaşehir Belediyesi 100 bin nüfusun üzerine çıkan ilçenin dört bir yanında yaptığı çalışmalarla ilçenin daha modern ve yaşanabilir bir hale gelmesi için çaba sarf ediyor.Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şahyar, Dağhacıyusuf, Yeniköy, Delemenler ve Hacıaliler mahallelerinde hummalı çalışmalar devam ediyor.Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ederken, merkez ve kırsal ayırımı yapmayan Alaşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ın, 'Bozuk yolu olmayan bir Alaşehir' söylemi ekipler tarafından hayata geçiriliyor. Özellikle kırsal mahalleler Şahyar ve Dağhacıyusuf'da kış aylarının rahat geçmesi için çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşın da takdirini topluyor.Alaşehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mahallelerde yürütülen teknik çalışmalar kapsamında alt yapısı tamamlanan Yeniköy Mahallesinde de yol yapım ve düzenleme çalışmalarını devam ettiriyor.