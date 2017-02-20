20.02.2017 14:13:17

Alaplı'ya bırakılan köpekler için belediye alarmda

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çevre belde ve ilçelerden kamyonla başıboş muhtelif yerlerine bırakılan sahipsiz köpekler belediye ekiplerini alarma geçirdi.

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çevre belde ve ilçelerden kamyonla başıboş muhtelif yerlerine bırakılan sahipsiz köpekler belediye ekiplerini alarma geçirdi.Alaplı Belediye yetkilileri, başka belde veya ilçelerden getirilen köpeklerin gece yarısı kimliği belirsiz kişi ve kişilerce, Alaplı'nın girişi olan terminal çevresine bırakıldığını iddia ettiler. Yetkililer, sokak köpeklerinin şehre girmemesi için Alaplı'nın girişlerine hayvan besleme noktaları oluşturduklarını ifade ettiler. Belediyenin bu çabasına rağmen iddialara göre Alaplı'ya başka yerlerden getirilen bu köpekler, vatandaşlar için tehlike arz ediyor.Sokak köpekleri sorununa da değinen Belediye yetkilileri, 'Bu hayvanlarında yaşam hakkı var. Ancak çoğu insanımız rahatsız. Bir de ilçemize kamyon kamyon köpek bırakılıyor. Bunun önüne geçemiyoruz" dedi.Alaplı Belediyesi Zabıta ekipleri, köpekleri bırakanları görenlerin belediyeye ihbarda bulunmalarını istedi. Soruna değinen Alaplı Belediye Başkanı Tekin, "Daha önce de İlçemize sahipsiz köpekler bırakıyordu. İlçede Köpekler çoğalınca hemen bu konuyla ilgili çalışmaları başlattık. Halkımızın güvenliği için gereken tedbirleri aldık. Ancak köpekleri bırakan kişilerin bir an önce yakalanması ve gereken cezai işlemlerin uygulanması için de çalışma yürütüyoruz" dedi.