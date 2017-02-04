04.02.2017 11:13:57

Alaplı ilçesinin nüfusu azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı verilerine göre Alaplı ilçe nüfusunda azalma olduğu tespit edildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı verilerine göre Alaplı ilçe nüfusunda azalma olduğu tespit edildi.TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçlarına göre Alaplı ilçesinde en yoğun nüfusun köylerde yaşandığı görüldü. Merkez ilçe nüfusu 20 bin 287 olurken, köy nüfusu 23 bin 679 olarak açıklandı. Yıllık artış olarak Alaplı nüfusu her yıl olduğu gibi bu yıl da biraz daha geriledi.2015 yılında 44 bin 300 olan nüfus, Alaplı'nın köyleriyle beraber nüfusu 31 Aralık 2016 itibariyle 43 bin 966 olarak geriledi. Buna göre, Alaplı'nın genel nüfusu bir yılda 334 kişi azaldı. Alaplı'nın merkezinde de değişen bir şey olmadı. Açıklanan verilere göre Alaplı'nın merkezinde nüfus 20 bin 350 kişiden 20 bin 287 kişiye düşerek 63 kişi azaldı.Alaplı merkez ilçesinde bir yılda 63 kişi göç ettiği görüldü.